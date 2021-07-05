В МВД России назвали число совершённых иностранцами преступлений в начале года

В январе — мае 2021 года иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации было совершено 15,5 тыс. преступлений. Об этом свидетельствуют статистические данные МВД, с которыми ознакомился RT.

Так, указанное число преступлений на 4,8% больше, чем было совершено за соответствующий период прошлого года.

Отмечается, что из общего числа преступлений гражданами государств — участников СНГ было совершено 12,1 тыс. преступлений.

Также в ведомстве на запрос RT заявили, что за 2019 год иностранными гражданами и лицами без гражданства было совершено 34,9 тыс. преступлений, за 2020 год — 34,4 тыс. преступлений.

В отчёте Министерства внутренних дел, опубликованном в феврале, также говорилось, что в первом месяце 2021 года в России был зафиксирован рост преступлений, совершённых иностранцами и лицами без гражданства.

Кроме того, сообщается, что количество преступлений в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства сократилось на 3,8% и составило 6,1 тыс.

Ранее стало известно, жители каких стран чаще других получали российское гражданство в 2020 году.