Стало известно, жители каких стран чаще других получали российское гражданство в 2020 году

Граждане Украины, Таджикистана, Казахстана и Армении чаще других получали российское гражданство в 2020 году. Об этом RT сообщили в МВД России.

Заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских отметила в беседе с RT, что эти страны и раньше были в числе лидеров.

«Если посмотреть на миграционные потоки, количество прибывших на постоянное жительство, количество получивших сначала разрешение на временное проживание, потом вид на жительство — в общем, примерно те же самые страны в лидерах. Но что касается Украины, тут есть большая специфика: начиная с 2019 года были приняты поправки к закону о гражданстве в соответствии с указами президента о предоставлении гражданства в гуманитарных целях», — рассказала эксперт.

Как подчеркнула Чудиновских, если говорить о таких государствах, как Казахстан, Таджикистан, Армения, то они и раньше всегда были в пятёрке «основных поставщиков новых граждан».

«Но это люди, которые переехали в Россию, пожили какое-то время по разрешению на временное переживание, по виду на жительство, работают здесь, платят налоги и на этом основании получают гражданство», — заключила она.

Согласно статистике МВД, за первые два месяца 2021 года в гражданство России было принято около 100 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства. За аналогичный период 2020 года — более 107 тыс. человек.

Отмечается, что всего в 2020 году их число составило 656 тыс., а в 2019 году — порядка 498 тыс.

Ранее сообщалось, что более 170 тыс. жителей самопровозглашённой Донецкой народной республики получили гражданство России по упрощённой схеме.