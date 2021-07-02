В Кремле сообщили о подготовке поручений по итогам прямой линии с Путиным
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- РИА Новости
«Президент оценил весьма положительно. А главное, что он уже отдал все необходимые распоряжения, сейчас готовится перечень поручений», — рассказал Песков.
Также Песков рассказал, что многие главы регионов и ведомств начали оперативно разбираться с вопросами, о которых говорилось на прямой линии, не дожидаясь перечня поручений.
По его словам, массив вопросов будет отправлен в правительство и в регионы.
«Собственно, дальше работа уже будет продолжаться на персональной основе», — заявил он.
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоялась 30 июня. Она продлилась более трёх часов, глава государства успел ответить на 68 вопросов.
Всего к прямой линии поступило более миллиона вопросов.