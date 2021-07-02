В Кремле сообщили о подготовке поручений по итогам прямой линии с Путиным

Президент России Владимир Путин весьма положительно оценил состоявшуюся 30 июня прямую линию, идёт подготовка перечня поручений. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент оценил весьма положительно. А главное, что он уже отдал все необходимые распоряжения, сейчас готовится перечень поручений», — рассказал Песков.

Также Песков рассказал, что многие главы регионов и ведомств начали оперативно разбираться с вопросами, о которых говорилось на прямой линии, не дожидаясь перечня поручений.

По его словам, массив вопросов будет отправлен в правительство и в регионы.

«Собственно, дальше работа уже будет продолжаться на персональной основе», — заявил он.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоялась 30 июня. Она продлилась более трёх часов, глава государства успел ответить на 68 вопросов.

Всего к прямой линии поступило более миллиона вопросов.