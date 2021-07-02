В Кремле рассказали о ситуации с коронавирусом в российских регионах

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о напряжённой ситуации с коронавирусом в ряде российских регионов и отметил, что главы регионов реализуют свои особые полномочия по борьбе с COVID-19.
В Кремле рассказали о ситуации с коронавирусом в российских регионах
  • Reuters

«Ситуация, конечно, напряжённая в целом ряде регионов. Вы знаете, что в Москве в среднем в три раза выше уровень заболеваемости, чем в среднем по России, в Питере тоже достаточно печально, большая нагрузка на систему здравоохранения, в других регионах тоже», — сказал он на брифинге с журналистами.

Песков уточнил, что в стране напряжённо работают оперативные штабы правительства, а также главы субъектов, которые реализуют свои особые полномочия.

«Мы имеем дело с весьма коварным врагом в виде коронавируса и новых штаммов, которые появляются в нашей стране», — добавил он.

Ранее стало известно, что в Кремле не обсуждают возможность введения локдауна в России в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.

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