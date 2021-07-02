В Кремле заявили, что введение локдауна в России не обсуждается
- РИА Новости
Песков напомнил, что президент России Владимир Путин комментировал данную ситуацию.
«Никто не хочет никаких локдаунов — и да, он не обсуждается. Именно поэтому, чтобы это не обсуждалось, мы все должны привиться как можно скорее», — сказал представитель Кремля.
Ранее президент России в ходе прямой линии отмечал, что ограничительные меры по коронавирусу в регионах направлены на то, чтобы избежать локдауна.
Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.