Путин прокомментировал возможность локдауна в России
- РИА Новости
«Действия наших коллег в отдельных десяти регионах как раз направлены на то, чтобы предотвратить необходимость введения локдауна, когда закрываются целые предприятия, люди оказываются без работы, без заработной платы, когда разоряются мелкие и средние предприниматели и падают доходы населения», — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что для того, чтобы этого не случилось, в отдельных регионах и по отдельным категориям граждан и вводятся обязательные нормы, связанные с вакцинацией.
RT ведёт прямую трансляцию.