Путин прокомментировал возможность локдауна в России

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Ограничительные меры по коронавирусу в регионах направлены на то, чтобы избежать локдауна, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
Путин прокомментировал возможность локдауна в России
  • РИА Новости

«Действия наших коллег в отдельных десяти регионах как раз направлены на то, чтобы предотвратить необходимость введения локдауна, когда закрываются целые предприятия, люди оказываются без работы, без заработной платы, когда разоряются мелкие и средние предприниматели и падают доходы населения», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что для того, чтобы этого не случилось, в отдельных регионах и по отдельным категориям граждан и вводятся обязательные нормы, связанные с вакцинацией.

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