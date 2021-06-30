Путин прокомментировал возможность локдауна в России

Ограничительные меры по коронавирусу в регионах направлены на то, чтобы избежать локдауна, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Действия наших коллег в отдельных десяти регионах как раз направлены на то, чтобы предотвратить необходимость введения локдауна, когда закрываются целые предприятия, люди оказываются без работы, без заработной платы, когда разоряются мелкие и средние предприниматели и падают доходы населения», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что для того, чтобы этого не случилось, в отдельных регионах и по отдельным категориям граждан и вводятся обязательные нормы, связанные с вакцинацией.

RT ведёт прямую трансляцию.