Лейтенант запаса осуждён на Кубани на 8 лет за шпионаж

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Лейтенант запаса Андрей Пикула осуждён в Краснодарском крае на восемь лет колонии по обвинению в шпионаже.
Лейтенант запаса осуждён на Кубани на 8 лет за шпионаж
  • РИА Новости

Суд установил, что молодого человека завербовали осенью 2018 года.

«Осенью 2019 года Пикула осуществил сбор указанной информации и передал её сотруднику разведывательного управления иностранного государства. Его деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Краснодарского краевого суда.

Молодой человек лишён воинского звания лейтенанта запаса.

Ранее сообщалось, что в Германии задержали россиянина по подозрению в шпионаже.

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