Экономист рассказал о правилах расчёта региональных прожиточных минимумов

Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал, что по новым правилам региональные прожиточные минимумы рассчитываются на основе федерального.

В беседе с «Российской газетой» он сказал, что такой подход используется для оценки нуждаемости жителей при предоставлении мер социальной поддержки.

«Ранее, когда субъекты определяли прожиточный минимум на основе собственных потребительских корзин, то они имели возможность занижать его за счёт включения в потребительскую корзину более дешёвых товаров или услуг, определяя более низкие нормативы потребления услуг ЖКХ. Теперь методика единая. Это означает, что к общероссийскому прожиточному минимуму будут применять районные коэффициенты», — отметил Сафонов.

По его словам, эти коэффициенты скорректируют стоимость прожиточного минимума либо в сторону повышения в регионах с высокой стоимостью жизни, либо в сторону понижения в регионах, где более низкие цены на товары и услуги.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об установлении размера прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения России на 2022 год.

Также генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал закон о защите минимального дохода должника от списания.