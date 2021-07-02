На Урале дело против банды наркоторговцев передали в суд

Группировка из 15 человек, которая распространяла наркотики, предстанет перед судом в Свердловской области.

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По версии следствия, в 2019 году главарь банды организовал две преступные группировки и создал два интернет-магазина для продажи наркотических веществ.

Во время задержания представители правоохранительных органов изъяли у злоумышленников не менее 18 кг наркотических средств и не менее 1 кг психотропных веществ.

Преступники, как уточняется, орудовали не только в Свердловской, но и в Челябинской области, а также в Пермском крае.

Как ранее сообщало «Крыминформ», в Керчи суд вынес приговор в отношении главаря банды наркоторговцев.