На Урале дело против банды наркоторговцев передали в суд
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Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
По версии следствия, в 2019 году главарь банды организовал две преступные группировки и создал два интернет-магазина для продажи наркотических веществ.
Во время задержания представители правоохранительных органов изъяли у злоумышленников не менее 18 кг наркотических средств и не менее 1 кг психотропных веществ.
Преступники, как уточняется, орудовали не только в Свердловской, но и в Челябинской области, а также в Пермском крае.
Как ранее сообщало «Крыминформ», в Керчи суд вынес приговор в отношении главаря банды наркоторговцев.