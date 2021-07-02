На Урале дело против банды наркоторговцев передали в суд

Короткая ссылка
Группировка из 15 человек, которая распространяла наркотики, предстанет перед судом в Свердловской области.
На Урале дело против банды наркоторговцев передали в суд
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По версии следствия, в 2019 году главарь банды организовал две преступные группировки и создал два интернет-магазина для продажи наркотических веществ.

Во время задержания представители правоохранительных органов изъяли у злоумышленников не менее 18 кг наркотических средств и не менее 1 кг психотропных веществ.

Преступники, как уточняется, орудовали не только в Свердловской, но и в Челябинской области, а также в Пермском крае.

Как ранее сообщало «Крыминформ», в Керчи суд вынес приговор в отношении главаря банды наркоторговцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить