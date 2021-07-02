Ракова: Москва справляется с пандемией

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Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что столица справляется с пандемией коронавируса.
Ракова: Москва справляется с пандемией
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«Конечно, огромный пресс, под которым городу, всей управленческой команде и в первую очередь медицине приходится жить полтора года, сильно всех изматывает. Но я с уверенностью могу сказать, что Москва справляется, и я очень надеюсь, что лучше многих мегаполисов мира. Ещё раз хочу подчеркнуть, что, несмотря на всю сложность ситуации, город продолжает жить практически полноценной жизнью, с минимальными ограничениями», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что без правильного управления и маршрутизации справиться с пандемией было бы невозможно даже в Москве.

По словам Раковой, коронавирусом переболели более 10% жителей Москвы.

Она добавила, что москвичи составляют около 25% от общего числа переболевших коронавирусом в России.

Ранее в Москве заявили о намерении принимать точечные решения в связи с COVID-19.

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