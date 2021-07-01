В Москве заявили о намерении принимать точечные решения в связи с COVID-19

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что столичные власти будут точечно принимать решения, позволяющие предприятиям преодолеть ситуацию с коронавирусом.
В Москве заявили о намерении принимать точечные решения в связи с COVID-19
  • © Александр Авилов
  • АГН «Москва»

«К сожалению, мы вынуждены вводить определённые ограничения, но мы внимательно следим за тем, что происходит в экономике и с выручкой определённых отраслей. Конечно же, будем точечно принимать решения, которые помогут предприятиям преодолеть их», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на Московском урбанистическом форуме.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что столица получила уже более 500 тыс. доз однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».

28 июня врач-инфекционист, заведующая приёмным отделением инфекционной службы ГКБ №40 (Свердловская область) Юлия Москалёва дала в беседе с URA.RU советы по вакцинации онкобольных.

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