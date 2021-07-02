В РКС отметили рост доли детективов на книжном рынке России
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Об этом пишет газета «Известия».
Эти лонгселлеры составляют 88% продаж от общей доли фикшна.
При этом уточняется, что к 2022 году доля зарубежных детективов может вырасти в два раза и потеснить отечественных авторов.
Так, в 2020 году в издательстве «Эксмо» доля остросюжетной зарубежной литературы в сегменте художественной литературы выросла до 10%, хотя в 2018 году составляла 6%.
А доля российской остросюжетной литературы в общем портфеле составляет 21%.
Ранее, как сообщал портал Nation News, заместитель председателя Союза писателей Санкт-Петербурга Татьяна Алфёрова назвала самый популярный жанр литературы в России.