В РКС отметили рост доли детективов на книжном рынке России

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По данным Российского книжного союза (РКС), шесть позиций топ-20 произведений художественной литературы, изданных наибольшими тиражами в 2021 году, занимают книги детективного жанра.
В РКС отметили рост доли детективов на книжном рынке России
  • © Pornsawan Sangmanee / EyeEm
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета «Известия».

Эти лонгселлеры составляют 88% продаж от общей доли фикшна.

При этом уточняется, что к 2022 году доля зарубежных детективов может вырасти в два раза и потеснить отечественных авторов.

Так, в 2020 году в издательстве «Эксмо» доля остросюжетной зарубежной литературы в сегменте художественной литературы выросла до 10%, хотя в 2018 году составляла 6%.

А доля российской остросюжетной литературы в общем портфеле составляет 21%.

Ранее, как сообщал портал Nation News, заместитель председателя Союза писателей Санкт-Петербурга Татьяна Алфёрова назвала самый популярный жанр литературы в России.

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