На Кубани оценили отмену броней после введения ограничений

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что отмена бронирований на курортах Кубани после введения требований о вакцинации и ПЦР-тестировании не превышает 10%.
На Кубани оценили отмену броней после введения ограничений
  • © РИА Новости / Игорь Онучин

«Да, нам прогнозировали отток туристов, аннулирование броней чуть ли не до 80%, что спрос на отдых у нас снизится. Пока же общий анализ ситуации на туристическом рынке показывает, что отмена в среднем одна на десять бронирований. По факту сейчас на наших курортах значительно больше отдыхающих, чем было в июле прошлого года», — приводит РИА Новости слова Кондратьева.

Глава региона также выразил надежду на то, что принятые в Краснодарском крае меры найдут понимание у туристов.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал в беседе с RT заявление властей Краснодарского края о том, что с 1 июля в регионе будут принимать привитых от COVID-19, а также переболевших коронавирусом туристов.

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