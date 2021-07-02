Касперский назвал Сингапур киберпродвинутым государством

Директор компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский заявил, что Сингапур занимает важное место среди киберпродвинутых стран.

«Я не стал бы говорить про США, как наиболее продвинутую в этом смысле (кибервозможностей. — RT) державу... Я не согласен с выводами... экспертов», — сообщил Касперский в беседе с РИА Новости, упомянув недавние выводы Международного института стратегических исследований о том, что США являются наиболее киберпродвинутым государством.

По его мнению, среди киберпродвинутых государств находится Сингапур, где давно создали автоматический порт, полуавтоматизированную систему подземного транспорта, систему автоматического контроля за автомобильным трафиком и регулирования светофоров в зависимости от загруженности дорог.

«Это одна из самых продвинутых стран», — резюмировал Касперский.

Ранее в Совете Федерации прокомментировали в беседе с RT сообщение о публикации американскими и британскими спецслужбами совместного доклада, в котором утверждается, что российское ГРУ якобы причастно к хакерским атакам на сотни правительственных и частных структур в разных странах мира.