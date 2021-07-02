Касперский назвал Сингапур киберпродвинутым государством

Короткая ссылка
Директор компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский заявил, что Сингапур занимает важное место среди киберпродвинутых стран.

«Я не стал бы говорить про США, как наиболее продвинутую в этом смысле (кибервозможностей. — RT) державу... Я не согласен с выводами... экспертов», — сообщил Касперский в беседе с РИА Новости, упомянув недавние выводы Международного института стратегических исследований о том, что США являются наиболее киберпродвинутым государством.

По его мнению, среди киберпродвинутых государств находится Сингапур, где давно создали автоматический порт, полуавтоматизированную систему подземного транспорта, систему автоматического контроля за автомобильным трафиком и регулирования светофоров в зависимости от загруженности дорог.

«Это одна из самых продвинутых стран», — резюмировал Касперский.

Ранее в Совете Федерации прокомментировали в беседе с RT сообщение о публикации американскими и британскими спецслужбами совместного доклада, в котором утверждается, что российское ГРУ якобы причастно к хакерским атакам на сотни правительственных и частных структур в разных странах мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить