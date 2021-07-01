Власти Подмосковья рассказали о сотрудничестве с Белоруссией

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в рамках Форума регионов России и Белоруссии заявил о важности двустороннего сотрудничества.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

В 2020 году экспортные контракты подписали 23 российские компании, в 2021-м — уже 28. На территории Подмосковья работает 120 организаций из Белоруссии.

«В Подольске у нас есть белорусские учёные, которые совершенствуют, разрабатывают селекцию мясомолочных и молочных пород коров. В Дубне у нас действует инновационное высокотехнологичное предприятие, которое также планирует расширяться и активно участвует и в оборонной, и в космической промышленности», — сказал Воробьёв.

По его словам, особое внимание уделено вопросам цифровизации. Подмосковье совместно с Узбекистаном, Японией и Белоруссией работает над повышением качества оказания услуг.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией.