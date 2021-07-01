В ТПП России рассказали о сотрудничестве с Белоруссией

Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией.

«Белорусская палата — одна из наиболее близких для нас структур. Наши коллективы связывают тесные рабочие и человеческие отношения», — заявил он в беседе с newizv.ru.

По его словам, межпалатские контакты имеют разные форматы, в том числе бизнес-миссии, выставки, ярмарки, промышленные проекты и так далее.

«Это, наконец, создание совместного делового совета — соответствующий ​ документ мы подписали как раз на заседании Совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат России и Беларуси», — отметил Катырин.

Он также рассказал, что в пандемию стороны многое делали в цифровом формате.

«И результат есть: статистика торгового оборота России и Беларуси в I квартале 2021 года показывает хороший восстановительный рост относительно года минувшего: +21,3% ($8,3 млрд). Растёт экспорт, импорт», — пояснил президент ТПП.

Ранее Катырин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о качествах, необходимых для открытия бизнеса.