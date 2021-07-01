В Ассоциации операторов фитнес-индустрии России рассказали о динамике доходов

В Ассоциации операторов фитнес-индустрии России (АОФИ) прокомментировали динамику продаж клубных карт.

Об этом сообщает газета «Известия».

«Доходы фитнес-клубов в I квартале 2021 года были на 10% ниже по сравнению с I кварталом 2019 года. При этом после небольшого подъёма в феврале и марте участники рынка начиная с мая наблюдали спад», — заявили в АОФИ.

Там пояснили, что лето — традиционно низкий сезон в связи с отпусками и дачным сезоном, поэтому роста продаж карт владельцы клубов не ждут.

Как отметили в ассоциации, спад может оказаться более существенным, чем обычно в этот сезон, в том числе из-за пандемии.

Глава АОФИ Ольга Киселёва выразила мнение, что ситуация может измениться с наступлением высокого сезона в сентябре, если будет более благоприятная эпидемиологическая обстановка и часть ограничений будет снята.

В мае сообщалось, что число вакансий в сфере фитнеса и красоты выросло на 22% в апреле.

Также, как сообщали «Невские новости», среднее число чеков на один фитнес-центр в Санкт-Петербурге выросло за год на 22%, но оказалось ниже на 36%, чем в 2019-м.