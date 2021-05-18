Число вакансий в сфере фитнеса и красоты выросло на 22% в апреле

Количество вакансий в сфере фитнеса и красоты увеличилось на 22% в апреле по отношению к февралю, подсчитали аналитики сервиса «Авито Работа».

Об этом сообщает газета «Известия».

Наибольшим спросом у работодателей пользовались профессии парикмахера и мастера маникюра. Доля вакансий стилистов по волосам составила 35% среди всех объявлений, специалистов по маникюру — 23%, администраторов салонов красоты, парикмахерских и соляриев — 15%.

Заметнее всего рост числа подобных вакансий в Саратове (+46%), Челябинске (+40%), Омске и Ставрополе (по +37%).

«Судя по картине в разных городах, наблюдается горизонтальная мобильность. Часть работников в области красоты и здоровья накануне летнего сезона едут туда, где теплее, особенно на главный российский курорт», — заявили эксперты.

Ранее вице-президент РАН Ирина Донник в беседе с Nation News рассказала о перспективах рынка труда.