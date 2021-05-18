Число вакансий в сфере фитнеса и красоты выросло на 22% в апреле
- © Д. Гришкина / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Об этом сообщает газета «Известия».
Наибольшим спросом у работодателей пользовались профессии парикмахера и мастера маникюра. Доля вакансий стилистов по волосам составила 35% среди всех объявлений, специалистов по маникюру — 23%, администраторов салонов красоты, парикмахерских и соляриев — 15%.
Заметнее всего рост числа подобных вакансий в Саратове (+46%), Челябинске (+40%), Омске и Ставрополе (по +37%).
«Судя по картине в разных городах, наблюдается горизонтальная мобильность. Часть работников в области красоты и здоровья накануне летнего сезона едут туда, где теплее, особенно на главный российский курорт», — заявили эксперты.
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