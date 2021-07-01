Эксперт рассказал, как защитить квартиру во время поездки в отпуск

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Председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин рассказал, как защитить квартиру во время поездки в отпуск.
Эксперт рассказал, как защитить квартиру во время поездки в отпуск
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что для злоумышленников одним из самых популярных источников наводки являются социальные сети.

«Люди публикуют фотографии в реальном времени, как хорошо они отдыхают всей семьёй. Особенно если это какой-то недешёвый курорт. Дальше грабителям не составит труда догадаться, что, раз они в отпуске, их квартира свободна», — пояснил эксперт.

Как считает Гринин, рассказать о поездке соседям допустимо только в том случае, если с ними хорошие и доверительные отношения. На время отпуска их можно попросить освобождать почтовый ящик.

«Задача консьержа — следить за теми, кто входит в подъезд. Если это подозрительные люди, он должен на это среагировать. Консьерж физически не сможет и не будет присматривать за вашей квартирой, потому что в рабочее время он не должен там находиться», — отметил эксперт.

По его словам, если в квартире есть дорогое имущество, то не стоит пренебрегать установкой защитных систем и страховкой.

Ранее руководитель отдела поддержки продаж Cross Technologies Саид Атциев рассказал, что мошенники активизируются в период летних отпусков.

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