Эксперт предупредил россиян об активности мошенников в летний период

Руководитель отдела поддержки продаж Cross Technologies Саид Атциев рассказал, что мошенники активизируются в период летних отпусков.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт рассказал, что киберпреступники часто пользуются невнимательностью пользователей, особенно в летний период, когда человек находится на отдыхе.

«Будьте осторожнее с публичными сетями Wi-Fi, не подключайтесь к тем, которые не просят ввести пароль. Трафик в таких сетях прослушивается, а значит, ваши данные могут быть украдены. К тому же мошенники могут создать поддельную сеть, имитируя ее под Wi-Fi кафе, метро, парка и так далее. Если вы планируете посетить чемпионат Европы по футболу — 2020, то рекомендуем использовать мобильный интернет и не подключаться к неизвестным сетям», — предупредил Атциев.

Также, по его словам, следует проявлять осторожность при заполнении данных банковских карт во время онлайн-оплаты туров отдыха или других покупок.

Ранее руководитель направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с безопасностью персональных данных в России.