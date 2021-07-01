В Забайкалье оценили ущерб от паводка
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Об этом сообщает ОТР.
Как заявили в региональном Минстрое, это предварительные данные.
В результате июньских наводнений пострадала дорожная инфраструктура в восьми районах. Восстановительные работы уже идут.
Всего в регионе из-за паводков пострадало около 370 км региональных и местных дорог, разрушено 36 мостов, подтоплено 300 домов.
Также стало известно, что губернатор Амурской области Василий Орлов проверил защиту от паводков в южных районах региона, передаёт kp.ru.
«Считаю, что работа организована хорошо, и мы не допустим попадания воды в населённые пункты», — заявил он.
Ранее в Приамурье рассказали о ситуации с паводком.