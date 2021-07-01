В Забайкалье оценили ущерб от паводка

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Власти Забайкальского края оценили ущерб от паводка почти в 1 млрд рублей.
В Забайкалье оценили ущерб от паводка
  • © МЧС РФ

Об этом сообщает ОТР.

Как заявили в региональном Минстрое, это предварительные данные.

В результате июньских наводнений пострадала дорожная инфраструктура в восьми районах. Восстановительные работы уже идут.

Всего в регионе из-за паводков пострадало около 370 км региональных и местных дорог, разрушено 36 мостов, подтоплено 300 домов.

Также стало известно, что губернатор Амурской области Василий Орлов проверил защиту от паводков в южных районах региона, передаёт kp.ru.

«Считаю, что работа организована хорошо, и мы не допустим попадания воды в населённые пункты», — заявил он.

Ранее в Приамурье рассказали о ситуации с паводком.

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