В Приамурье рассказали о ситуации с паводком

В Приамурье подтопленными остаются 750 жилых домов, за сутки вода ушла из 33 строений. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

«По состоянию на 30 июня, в 23 населённых пунктах восьми муниципальных образований подтоплены 750 жилых домов… За минувшие сутки от воды освободились 33 жилых дома. Подтоплены 1738 приусадебных участков», — приводит РИА Новости сообщение. Уточняется, что 19 участков автомобильных дорог и пять автомобильных мостов остаются подтопленными. «Без автомобильного сообщения остаются десять населённых пунктов в четырёх муниципальных образованиях», — сказали в МЧС. Ранее сообщалось, что в Благовещенске объявлен режим ЧС из-за наводнения, вызванного паводками.