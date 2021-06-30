В Приамурье рассказали о ситуации с паводком

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В Приамурье подтопленными остаются 750 жилых домов, за сутки вода ушла из 33 строений. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

«По состоянию на 30 июня, в 23 населённых пунктах восьми муниципальных образований подтоплены 750 жилых домов… За минувшие сутки от воды освободились 33 жилых дома. Подтоплены 1738 приусадебных участков», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что 19 участков автомобильных дорог и пять автомобильных мостов остаются подтопленными.

«Без автомобильного сообщения остаются десять населённых пунктов в четырёх муниципальных образованиях», — сказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске объявлен режим ЧС из-за наводнения, вызванного паводками.

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