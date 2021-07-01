В Госдуме рассказали о ситуации с оплатой услуг ЖКХ в России
- РИА Новости
«Те семьи, у кого совокупный доход невысокий и затраты на услуги ЖКХ составляют выше 22%, государство таким семьям доплачивает. Некоторые регионы за счёт собственных средств снижают эту планку», — заявил он в беседе с «Радио 1».
По его словам, в настоящее время в Госдуме, Минстрое и правительстве ведут работу, чтобы снизить эту планку до 15%.
Как отметил Пахомов, это может быть сделано поэтапно, за год-два.
Депутат добавил, что такая мера позволит гражданам сэкономить около 25 млрд рублей в год.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали об изменениях в тарифах ЖКХ.