В Госдуме рассказали о ситуации с оплатой услуг ЖКХ в России

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов прокомментировал ситуацию с оплатой услуг ЖКХ в России.
В Госдуме рассказали о ситуации с оплатой услуг ЖКХ в России
  • РИА Новости

«Те семьи, у кого совокупный доход невысокий и затраты на услуги ЖКХ составляют выше 22%, государство таким семьям доплачивает. Некоторые регионы за счёт собственных средств снижают эту планку», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, в настоящее время в Госдуме, Минстрое и правительстве ведут работу, чтобы снизить эту планку до 15%.

Как отметил Пахомов, это может быть сделано поэтапно, за год-два.

Депутат добавил, что такая мера позволит гражданам сэкономить около 25 млрд рублей в год.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали об изменениях в тарифах ЖКХ.

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