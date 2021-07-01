Роскомнадзор составит протоколы на Facebook, WhatsApp и Twitter

Роскомнадзор сообщил, что вызвал представителей Facebook, WhatsApp и Twitter для составления административных протоколов в связи с тем, что они не подтвердили локализацию баз данных российских пользователей на территории России.

Об этом информирует пресс-служба регулятора.

«Роскомнадзор вызвал представителей американских интернет-сервисов Facebook, WhatsApp и Twitter на составление административных протоколов за нарушение требований российского законодательства в области персональных данных в части локализации баз данных российских пользователей на территории России», — заявили в Роскомнадзоре.

Отмечается, что на WhatsApp составят один протокол, платформе грозит штраф от 1 до 6 млн рублей.

При этом в отношении Facebook и Twitter составят протоколы за повторное нарушение требований, штраф может составить от 6 до 18 млн рублей.

Ранее в Роскомнадзоре напомнили, что в апреле потребовали от ряда иностранных компаний предоставить документы, подтверждающие, что хранение и обработка персональных данных российских пользователей осуществляются на территории России.