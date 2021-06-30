Роскомнадзор ожидает ответа от Facebook и Twitter по локализации данных россиян

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В Роскомнадзоре напомнили, что в апреле ведомство потребовало от ряда иностранных компаний предоставить документы, подтверждающие, что хранение и обработка персональных данных российских пользователей осуществляются на территории России.
Роскомнадзор ожидает ответа от Facebook и Twitter по локализации данных россиян
  • Reuters

«Ведомство ожидает ответа от Facebook и Twitter, после чего будет решаться вопрос о возбуждении административного производства», — приводит РИА Новости сообщение.

В Роскомнадзоре добавили, что «на сегодняшний день хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний в России».

Также в Роскомнадзоре заявили, что «компания Google не локализовала данные российских граждан на территории России».

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