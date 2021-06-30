Роскомнадзор ожидает ответа от Facebook и Twitter по локализации данных россиян
- Reuters
«Ведомство ожидает ответа от Facebook и Twitter, после чего будет решаться вопрос о возбуждении административного производства», — приводит РИА Новости сообщение.
В Роскомнадзоре добавили, что «на сегодняшний день хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний в России».
Также в Роскомнадзоре заявили, что «компания Google не локализовала данные российских граждан на территории России».