Роскомнадзор ожидает ответа от Facebook и Twitter по локализации данных россиян

В Роскомнадзоре напомнили, что в апреле ведомство потребовало от ряда иностранных компаний предоставить документы, подтверждающие, что хранение и обработка персональных данных российских пользователей осуществляются на территории России.

«Ведомство ожидает ответа от Facebook и Twitter, после чего будет решаться вопрос о возбуждении административного производства», — приводит РИА Новости сообщение.

В Роскомнадзоре добавили, что «на сегодняшний день хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний в России».

Также в Роскомнадзоре заявили, что «компания Google не локализовала данные российских граждан на территории России».