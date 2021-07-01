В ОНК сообщили о проблеме с передачей сильнодействующих лекарств в московском спецприёмнике

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RT
Содержащаяся в спецприёмнике №2 для административно арестованных ГУ МВД по Москве Анна Кузьминых нуждается в сильнодействующих обезболивающих лекарствах, но не может их получить. Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Георгий Иванов, посетивший это учреждение с проверкой.
В ОНК сообщили о проблеме с передачей сильнодействующих лекарств в московском спецприёмнике
  • РИА Новости

«Анна Кузьминых рассказала членам комиссии, что регулярно принимает сильнодействующие обезболивающие лекарства, которые, по существующим правилам, по рецепту может получать только лично. У фельдшера спецприёмника таких лекарств нет, администрация вызывает ей регулярно скорую, но имеющиеся у медиков обезболивающие ей не помогают», — рассказал правозащитник. 

Он пояснил, что к администрации спецприёмника претензий нет, так как полноценные медсанчасти в этих учреждениях не предусмотрены нормативными актами, как и наличие у дежурных фельдшеров сильнодействующих препаратов, относящихся к морфинам. 

В ОНК призвали Департамент здравоохранения Москвы вмешаться в ситуацию и обеспечить Кузьминых, которая выйдет на свободу 7 июля, необходимыми лекарствами. 

По мнению Иванова, необходимо также пересмотреть законодательство, регулирующее деятельность спецприёмников и ИВС, подведомственных МВД, в части создания в этих учреждениях полноценных медсанчастей, укомплектованных врачами и медикаментами.  

«Нормативные акты, регулирующие условия содержания в спецприёмниках, принимались в то время, когда срок содержания в них не превышал 15 суток, а сейчас он может составлять и 30 суток, и 60. Бывает, что граждане там проводят и 90 суток подряд за несколько административных правонарушений», — добавил Иванов.

Ранее в ОНК сообщили о начале вакцинации от коронавируса заключённых московских СИЗО.

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