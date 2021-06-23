В ОНК сообщили о начале вакцинации от коронавируса заключённых московских СИЗО

В столичных следственных изоляторах началась вакцинация заключённых от коронавирусной инфекции. Об этом RT сообщил один из членов ОНК Москвы.

«Сегодня в ходе проверки женского СИЗО №6 заключённые рассказали, что 22 июня в изоляторе проводилась вакцинация от коронавирусной инфекции. По данным администрации изолятора, примерно 10% заключённых получили вчера первую дозу вакцины «Спутник V», — сказал правозащитник.

По его словам, 24 июня бригада медиков снова приедет в этот изолятор для проведения вакцинации. Прививать будут «Спутником V» и не только в женском СИЗО, но и во всех остальных, согласно установленному графику, добавил собеседник RT.

Массовая вакцинация заключённых от коронавирусной инфекции стартовала в России в конце февраля 2021 года.