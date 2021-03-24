«Я был в числе первых»: как заключённые прививаются от коронавируса в местах лишения свободы

В конце февраля в России стартовала массовая вакцинация заключённых от коронавирусной инфекции. По данным ФСИН, на сегодняшний день привиться можно в 51 территориальном органе, около 10 тыс. осуждённых уже получили вакцину. RT удалось посетить тульскую ИК-2 и посмотреть, как борются с пандемией в местах лишения свободы.

Вакцинация в тульской ИК-2

В конце февраля в России в исправительных колониях стартовала массовая вакцинация заключённых от коронавирусной инфекции. Как объяснили RT во ФСИН, перед службой поставлена цель — привить от COVID-19 не менее 60% осуждённых, чтобы выработать коллективный иммунитет. RT посетил тульскую колонию и посмотрел, как проходит вакцинация.

«Никого из осуждённых не потеряли»

Год назад тульская исправительная колония №2 общего режима попала в сводки новостей. Правозащитники заявили, что в учреждении может вспыхнуть эпидемия коронавируса, потому что в ИК из московского СИЗО-2 («Бутырка») перевели 120 человек, у 11 из которых якобы были выявлены симптомы заболевания.

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Впрочем, по словам замначальника Федерального казённого учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть №71 ФСИН России» полковника внутренней службы Елены Корнеевой, проблем удалось избежать.

Офицер рассказала, что на базе филиала туберкулёзной больницы было открыто отделение ПЦР-диагностики, где проводили исследования для больных с признаками ОРВИ и тех, кто находился в контакте с осуждёнными, у которых подтвердился COVID-19.

«Люди болели, но особо тяжёлых и даже средней тяжести больных не было. Только в лёгкой форме и носители, у которых течение болезни протекало бессимптомно. Все вышли из этой ситуации живые, здоровые. То есть мы никого не потеряли из осуждённых», — подчеркнула Корнеева.

Она отмечает, что риски распространения вируса были высоки, учитывая, что люди в учреждении живут скученно. Но благодаря санитарно-противоэпидемическим мероприятиям и своевременной диагностике и изоляции больных эпидемии удалось избежать.

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Помимо этого, по её словам, в колонии сформировали достаточный запас лекарств, чтобы успешно бороться с новым вирусом.

Впрочем, ограничения в связи с пандемией коронавируса не обошли колонию стороной. Как и в других учреждениях ФСИН, в ИК перестали предоставлять осуждённым длительные и краткосрочные свидания, запретили передачи и посылки.

Сейчас колония уже начинает жить своей обычной жизнью. С конца прошлого года заключённые снова могут получать посылки, с февраля этого года возобновлён приём передач, а с 18 марта осуждённым разрешили краткосрочные свидания.

«Конечно, это не длительное, где на трое суток можно забыть о том, что ты зэк, но всё же можно снова посмотреть в глаза близкому человеку», — рассказывает один из заключённых.

Сто человек в день

1 марта в колонии началась вакцинация осуждённых. Прививают заключённых «Спутником V», который доставляют в термоконтейнерах, а затем размораживают.

Как отмечают представители тульского УФСИН, за три недели в учреждении прививки сделали почти 800 человек, что составляет более 60% от всех осуждённых, содержащихся в колонии.

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Как отмечает Корнеева, вакцинация в местах лишения свободы, как и везде, дело сугубо добровольное, поэтому медикам пришлось вести разъяснительную работу: рассказывать, что такое коллективный иммунитет.

По её словам, сотрудники проводили лекции, размещали на информационных стендах в административных зданиях и отрядах листовки и плакаты.

Порядок получения прививки в колонии следующий.

«Осуждённый, желающий привиться, должен прийти в санчасть и написать заявление и заполнить анкету, — поясняет Корнеева. — Затем его осматривает доктор, и при отсутствии противопоказаний он идёт в процедурный кабинет, где и получает вакцину. После чего в течение 30 минут заключённый остаётся в медицинской части на случай возникновения побочных реакций. Если таковых нет — отправляется в отряд».

По словам врача, за день в колонии удавалось прививать до 100 человек.

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«Я был в числе первых, кто вызвался поставить себе прививку. Говорят, очень тяжёлые последствия от болезни. У меня не было сомнений, делать или не делать, я решил однозначно, что её нужно делать. Потому что не зря же наши придумывали вакцинацию. И она очень полезная. Я сразу же сделал её», — рассказывает RT осуждённый Николай Павлов.

По словам Павлова, не попади он в тюрьму в августе прошлого года, обязательно привился бы на воле.

«Стечение обстоятельств сложилось так, что я не успел. Но вот сразу подумал: если будут проводить для спецконтингента вакцинацию, то я в первых рядах пойду. И всем вам советую не отказываться, в этом нет ничего страшного, больного. Будет хуже, если вы этого не сделаете», — бодро советует Павлов.

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Сергей Архангельский тоже попал под стражу летом прошлого года. По его словам, он поставил прививку, «чтобы обезопасить себя и окружающих». Архангельский признаётся, что среди заключённых есть и противники вакцин.

«Как и везде, есть такие люди, кто в силу своего незнания противится. Но большинство — соглашаются. Никто никого не принуждает, каждый решает сам, нужно ли ему делать прививку», — говорит он.

Как объясняет Архангельский, часть осуждённых решили выждать и посмотреть, что будет с первыми добровольцами. По его словам, они сделают прививку, только когда убедятся, что вакцинация проходит хорошо и не вызывает осложнений.

По данным ФСИН, по состоянию на 22 марта 2021 года среди подозреваемых, обвиняемых и осуждённых зарегистрировано 4710 случаев заболевания COVID-19. Это порядка 0,98% от числа всех, кого сейчас содержат в пенитенциарных учреждениях. При этом из заболевших уже полностью выздоровели 4584 человека.