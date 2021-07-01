Эксперт напомнил о рисках при использовании пиратских версий Windows

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Руководитель бизнеса кибербезопасности Tet Артур Филатов напомнил о рисках при использовании пиратских версий операционной системы Windows.
Эксперт напомнил о рисках при использовании пиратских версий Windows
  • © Christin Klose/dpa-tmn
  • globallookpress.com

В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что использование таких систем для работы или их подключение в рабочую инфраструктуру грозит повреждениями IТ-платформы и большими репутационными рисками.

«Недостающие функции делают пиратский софт уязвимым для взлома, вирусных атак и полного паралича IТ-систем, который, в свою очередь, может привести к финансовым потерям», — отметил эксперт.

По его словам, частные и юридические лица рискуют потерять личные и корпоративные данные.

Ранее сообщалось, что корпорация Microsoft показала новую операционную систему Windows 11 в ходе онлайн-презентации.

Руководитель направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с безопасностью персональных данных в России.

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