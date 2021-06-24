Microsoft презентовала операционную систему Windows 11

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Корпорация Microsoft показала новую операционную систему Windows 11  в ходе онлайн-презентации.
Microsoft презентовала операционную систему Windows 11
  • Pixabay

Видео презентации опубликовано в Twitter-аккаунте Microsoft.

В новой ОС меню «Пуск» переместилось в центр нижней панели задач.

В операционной системе вернули полупрозрачность, также в ней будет больше возможности кастомизации для пользователей. Также добавлены виджеты, передаёт РИА Новости.

Подверглись изменению многие предустановленные приложения, в том числе OneDrive и браузер Microsoft Edge. В браузере добавили возможность переключения между вертикальными и горизонтальными вкладками.

В Windows 11 будет поддерживаться работа приложений с Android. Кроме того, разработчики уделили много внимания работе с тач-дисплеем.

Ранее сообщалось, что новая версия операционной системы сначала будет доступна для группы тестеров Windows Insiders.

Официальный выход Windows 11 планируется осенью.

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