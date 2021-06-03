Bloomberg: Новую версию Windows представят 24 июня

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Американская IT-компания Microsoft представит новую версию программного обеспечения Windows 24 июня, сообщает агенство Bloomberg со ссылкой на на генерального директора компании Сатью Наделлу.
Bloomberg: Новую версию Windows представят 24 июня
  • Reuters

Отмечается, что новая версия операционной системы будет сначала доступна для группы тестеров Windows Insiders.

По словам Наделлы, у новой системы будет обновлённый дизайн, расширенные возможности для создателей и разработчиков программ.

Официальный выход новой версии Windows намечен на осень 2021 года.

15 января 2020 года ведущий аналитик Сбербанка Михаил Матовников в беседе с URA.RU рассказал о возможных последствиях прекращения поддержки Windows 7.

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