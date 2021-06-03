Bloomberg: Новую версию Windows представят 24 июня

Американская IT-компания Microsoft представит новую версию программного обеспечения Windows 24 июня, сообщает агенство Bloomberg со ссылкой на на генерального директора компании Сатью Наделлу.

Отмечается, что новая версия операционной системы будет сначала доступна для группы тестеров Windows Insiders.

По словам Наделлы, у новой системы будет обновлённый дизайн, расширенные возможности для создателей и разработчиков программ.

Официальный выход новой версии Windows намечен на осень 2021 года.

15 января 2020 года ведущий аналитик Сбербанка Михаил Матовников в беседе с URA.RU рассказал о возможных последствиях прекращения поддержки Windows 7.