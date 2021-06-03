Bloomberg: Новую версию Windows представят 24 июня
- Reuters
Отмечается, что новая версия операционной системы будет сначала доступна для группы тестеров Windows Insiders.
По словам Наделлы, у новой системы будет обновлённый дизайн, расширенные возможности для создателей и разработчиков программ.
Официальный выход новой версии Windows намечен на осень 2021 года.
15 января 2020 года ведущий аналитик Сбербанка Михаил Матовников в беседе с URA.RU рассказал о возможных последствиях прекращения поддержки Windows 7.