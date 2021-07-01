Власти Москвы заявили о снижении выбросов парниковых газов на 25% с 1990 года

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Руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в рамках международного конгресса Moscow urban forum рассказал, что «Москва снизила на 25% количество выбросов парниковых газов с 1990 года».
Власти Москвы заявили о снижении выбросов парниковых газов на 25% с 1990 года
  • РИА Новости

Он отметил, что «это не предел».

«У нас есть заделы, чтобы дальше двигаться в этом направлении... У нас исторически 37% территории старой Москвы — это природные биотопы, особо охраняемые природные территории, которыми мы гордимся. Москва — это, наверно, единственный мегаполис в мире, где есть такой статус, именно заповедный. Мы сохраняем и луга, и леса, и в том числе водо-болотные угодья», — цитирует ТАСС Кульбаческого.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз по глобальному потеплению в России.

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