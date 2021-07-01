Дело завели на турагента из Красноярска за рассказ, как получить отрицательный ПЦР-тест

Полиция возбудила дело об административном правонарушении в отношении директора филиала туристического агентства в Красноярске, которая разместила в интернете ролик с информацией о возможной фальсификации ПЦР-теста.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

«Сотрудники... назначили административное расследование в отношении директора филиала туристического агентства, которая разместила в одной из социальных сетей ролик», — сказали в пресс-центре.

Отмечается, что в отношении директора турагентства сотрудниками отдела по исполнению административного законодательства МУ МВД России «Красноярское» возбуждено дело об административном правонарушении.

В МВД уточнили, что в действиях женщины усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП России («Злоупотребление свободой массовой информации»).

Ранее глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал в эфире Первого канала об уже выявленных организациях и частных лицах, которые выдавали фейковые сертификаты о вакцинации и QR-коды.