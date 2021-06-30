В Москве рассказали о подделывающих QR-коды организациях и частных лицах

Глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал в эфире Первого канала об уже выявленных организациях и частных лицах, которые выдавали фейковые сертификаты о вакцинации и QR-коды.

«За последние, по-моему, две недели более 15 таких случаев было, когда раскрывались организации и люди, которые этим занимаются. Их действительно ждёт уголовная ответственность», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор ограничил доступ к 19 ресурсам, позволяющим генерировать QR-коды для посещения общественных мест, в частности кафе и ресторанов.

24 июня первый зампред комитета Госдумы, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН заявил, что сбои с применением QR-кодов на первых порах возможны, тем не менее такое решение оправданно и своевременно.