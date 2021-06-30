Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам с поддельными QR-кодами для кафе

Короткая ссылка
Роскомнадзор ограничил доступ к 19 ресурсам, позволяющим генерировать QR-коды для посещения общественных мест, в частности кафе и ресторанов.
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам с поддельными QR-кодами для кафе
  • Pixabay

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Всего в 2021 году заблокировано или удалено 227 страниц, в том числе содержащих информацию о продаже сертификатов о вакцинации от COVID-19. Также на основании требования Генпрокуратуры России ограничен доступ к 19 ресурсам, позволяющим генерировать QR-коды для посещения общественных мест», — заявили в ведомстве.

В Роскомнадзоре напомнили, что в России с апреля действует закон, предусматривающий наказания, вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет, за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которое привело к тяжким последствиям.

Ранее директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин рассказал, что специалисты обнаружили в даркнете объявления злоумышленников о продаже поддельных QR-кодов для посещения заведений общепита в Москве.

В июне главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить