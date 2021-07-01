Заммэра заявил, что закрытие транспорта Москвы из-за COVID невозможно

Заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что закрытие городского транспорта Москвы из-за пандемии приведёт к остановке города, это невозможно и не будет сделано.

«Мы знаем, что остановка городского транспорта — это фактически локдаун всего города. Многие говорят: а вот почему городской транспорт? Если говорить в масштабах Москвы, остановка работы городского транспорта приведёт к тому, что город просто остановится», — приводит РИА Новости его слова.

Ликсутов добавил, что если транспорт остановится, то граждане не смогут попасть на работу.

«Тогда жизнедеятельность города нужно просто закрыть, что невозможно и не будет сделано. Городской транспорт работает по самым жёстким стандартам», — заключил он.

Ранее в Москве заявили о намерении принимать точечные решения в связи с COVID-19.