Заммэра заявил, что закрытие транспорта Москвы из-за COVID невозможно

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Заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что закрытие городского транспорта Москвы из-за пандемии приведёт к остановке города, это невозможно и не будет сделано.
Заммэра заявил, что закрытие транспорта Москвы из-за COVID невозможно
  • РИА Новости

«Мы знаем, что остановка городского транспорта — это фактически локдаун всего города. Многие говорят: а вот почему городской транспорт? Если говорить в масштабах Москвы, остановка работы городского транспорта приведёт к тому, что город просто остановится», — приводит РИА Новости его слова.

Ликсутов добавил, что если транспорт остановится, то граждане не смогут попасть на работу.

«Тогда жизнедеятельность города нужно просто закрыть, что невозможно и не будет сделано. Городской транспорт работает по самым жёстким стандартам», — заключил он.

Ранее в Москве заявили о намерении принимать точечные решения в связи с COVID-19.

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