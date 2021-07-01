Эксперты отреагировали на идею об увеличении допустимой скорости на ряде дорог

Автоюрист Дмитрий Славнов и вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр прокомментировали в беседе с RT сообщение о том, что в Госавтоинспекции рассматривают возможность увеличения допустимой скорости до 150 км/ч на некоторых участках дорог.

Как подчеркнул Дмитрий Славнов, увеличить допустимую скорость, несомненно, стоит, но на тех участках, где это будет действительно безопасно.

«Поголовно везде поднимать нельзя, потому что есть опасные участки, опасные повороты, там скорость должна соответствовать опасности данного участка. А так — да, так я всеми руками за, главное, чтобы не было такого, что если где-то повышают, то где-то и понижают», — отметил эксперт.

В свою очередь, Ян Хайцеэр назвал подобную инициативу «давно назревшим мероприятием».

«150 км/ч — это хорошая скорость, с условием даже, что есть 20 км/ч погрешность, о которой нам всем известно, это может даже получиться 169 км/ч, ничего страшного нет. Потому что современные автомобили на современной хорошей дороге справятся с этой скоростью, а водитель, в свою очередь, не закоптит лишнего... Быстренько доедет до места, и чем больше будут пользоваться такими дорогами, тем быстрее эта дорога будет окупаться, и всё это пойдёт на пользу и автовладельцу, и владельцу дороги», — заключил он.

Ранее глава Госавтоинспекции России Михаил Черников заявил, что в ведомстве рассматривают возможность увеличения допустимой скорости до 150 км/ч на некоторых участках дорог.