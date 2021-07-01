В России могут увеличить допустимую скорость на ряде участков дорог до 150 км/ч

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Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников заявил, что в ведомстве рассматривают возможность увеличения допустимой скорости до 150 км/ч на некоторых участках дорог.
В России могут увеличить допустимую скорость на ряде участков дорог до 150 км/ч
  • РИА Новости

«Мы сейчас рассматриваем повышение скорости до 150 км/ч по отдельным участкам дороги. Там, где это безопасно», — цитируют его «Известия».

По словам Черникова, увеличение скорости будет возможно на участках дорог, где «обеспечены все инфраструктурные мероприятия, в частности разделение транспортных потоков искусственным сооружением».

Ранее, как сообщал Nation News, эксперт рабочей группы при правительстве России по реформе законодательства в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов предложил привязать размер штрафов за нарушение ПДД к стоимости автомобиля.

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