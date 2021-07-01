В России могут увеличить допустимую скорость на ряде участков дорог до 150 км/ч
- РИА Новости
«Мы сейчас рассматриваем повышение скорости до 150 км/ч по отдельным участкам дороги. Там, где это безопасно», — цитируют его «Известия».
По словам Черникова, увеличение скорости будет возможно на участках дорог, где «обеспечены все инфраструктурные мероприятия, в частности разделение транспортных потоков искусственным сооружением».
Ранее, как сообщал Nation News, эксперт рабочей группы при правительстве России по реформе законодательства в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов предложил привязать размер штрафов за нарушение ПДД к стоимости автомобиля.