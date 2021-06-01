В Московской области прошла акция «Без штрафов за рулём»

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В Московской области акцию «Без штрафов за рулём» провели судебные приставы вместе с сотрудниками ГИБДД. Автолюбителей проверяли на наличие задолженностей по штрафам.
В Московской области прошла акция «Без штрафов за рулём»
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Подмосковью.

Сотрудники ведомств останавливали автомобилистов на подмосковных дорогах и напоминали им о необходимости оплачивать штрафы ГИБДД. Водителям помогали узнать, есть ли у них задолженности по штрафам.

За время проведения акции приставы окончили 36 459 исполнительных производств о взыскании административных штрафов ГИБДД. Всего сумма платежей составила 22,8 млн рублей.

Ранее, как сообщал Nation News, эксперт рабочей группы при правительстве России по реформе законодательства в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов предложил привязать размер штрафов за нарушение ПДД к стоимости автомобиля.

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