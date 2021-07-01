В Москве анонсировали сокращение времени поездки в общественном транспорте к 2023 году

Среднее время поездки в общественном транспорте в российской столице к 2023 году будет сокращено на 30% за счёт увеличения скорости движения.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

«Мы будем продолжать увеличивать скорость движения в городе. Мы себе поставили задачу к 2023 году — ещё на 30% сократить среднее время поездки на городском транспорте в утренний час пик по сравнению с 2010 годом», — сказал он.

По словам Ликсутова, на данный момент наземный городской транспорт в Москве справляется с расписанием на 98%. Он предположил, что увеличение скорости движения позволит сэкономить около 125 часов на дороге для жителей столицы.

Кроме того, до конца года в московском метро планируется открыть девять новых станций Большой кольцевой линии.