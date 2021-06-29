Девять новых станций БКЛ планируют открыть в московском метро до конца 2021 года

Девять новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) планируют открыть в Московском метрополитене до конца текущего года, а также ввести в эксплуатацию после реконструкции станцию «Каховская».

Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, передаёт ТАСС.

«С начала текущего года введён участок БКЛ от станции «Хорошёвская» до станции «Мнёвники» протяжённостью 4,6 км и включающий две станции — «Народное ополчение» и «Мнёвники». До конца 2021 года планируется ввод девяти новых станций Большой кольцевой линии: «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино», а также ввод после реконструкции станции «Каховская», — сказал Загрутдинов.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщило, что в Москве утвердили проект строительства рядом с ТПУ «Новохохловская».