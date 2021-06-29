Девять новых станций БКЛ планируют открыть в московском метро до конца 2021 года

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Девять новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) планируют открыть в Московском метрополитене до конца текущего года, а также ввести в эксплуатацию после реконструкции станцию «Каховская».
Девять новых станций БКЛ планируют открыть в московском метро до конца 2021 года
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, передаёт ТАСС.

«С начала текущего года введён участок БКЛ от станции «Хорошёвская» до станции «Мнёвники» протяжённостью 4,6 км и включающий две станции — «Народное ополчение» и «Мнёвники». До конца 2021 года планируется ввод девяти новых станций Большой кольцевой линии: «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино», а также ввод после реконструкции станции «Каховская», — сказал Загрутдинов.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщило, что в Москве утвердили проект строительства рядом с ТПУ «Новохохловская».

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