Девять новых станций БКЛ планируют открыть в московском метро до конца 2021 года
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- РИА Новости
Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, передаёт ТАСС.
«С начала текущего года введён участок БКЛ от станции «Хорошёвская» до станции «Мнёвники» протяжённостью 4,6 км и включающий две станции — «Народное ополчение» и «Мнёвники». До конца 2021 года планируется ввод девяти новых станций Большой кольцевой линии: «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино», а также ввод после реконструкции станции «Каховская», — сказал Загрутдинов.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщило, что в Москве утвердили проект строительства рядом с ТПУ «Новохохловская».