Автоэксперт поддержал планы по созданию общей информационной базы таксистов

Автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что информационная платформа, где будет собрана общая база таксистов в России, может быть проработана уже к концу текущего года.

«Я считаю, что любые меры, которые позволяют или хотя бы могут теоретически позволить навести какой-то порядок в сфере таксомоторных перевозок, имеют право на жизнь», — подчеркнул Кадаков.

Эксперт отметил, что пока трудно сказать, как эта база будет работать, но сама идея, по его словам, правильная.

«Потому что порядок нужно наводить сразу по нескольким направлениям: это контроль времени работы таксиста, нужно контролировать состояние транспорта, нужно контролировать готовность водителей. И идея допускать к работе в такси только водителей из тех стран, где русский язык является одним из государственных, — это тоже правильная мысль, поскольку если таксист не может говорить нормально по-русски, то и не может нормально знать ПДД и выполнять перевозки безопасно. Хорошая идея, главное, чтобы она была правильно реализована», — добавил специалист.

Ранее глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что информационная платформа, где будет собрана общая база таксистов в России, может быть проработана уже к концу текущего года.