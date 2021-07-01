В Подмосковье в июне состоялось 248 фермерских ярмарок

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Для жителей Московской области в июне провели 248 фермерских ярмарок в 50 городских округах. Как отмечается, производителям предоставили свыше 11 тыс. торговых мест.
В Подмосковье в июне состоялось 248 фермерских ярмарок
  • © РИА Новости / Денис Абрамов

Об этом сообщает телеканал «360».

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Воскресенский, наибольший спрос был на ягоды и овощи.

Для сельхозпродукции предоставили не менее 80% торговых мест.

Больше всего ярмарок провели в Истре, Красногорске, Люберцах, Одинцове, Пушкине, Сергиевом Посаде, Щёлкове.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о росте объёма аграрного экспорта в 2020 году почти на 20%.

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