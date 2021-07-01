Песков заявил об отсутствии у него QR-кода для посещения общественных мест

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не обладает QR-кодом, позволяющим посещать рестораны и кафе в Москве.
Песков заявил об отсутствии у него QR-кода для посещения общественных мест
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в эфире Первого канала, сообщает ТАСС.

«У меня тоже, кстати, пока нет QR-кода», — отметил Песков.

С 28 июня в российской столице по указу мэра Москвы Сергея Собянина в заведения общепита можно попасть только при наличии специального QR-кода. Ограничения касаются всех кафе и ресторанов столицы за исключением летних веранд.

С начала года московская полиция возбудила уже 44 уголовных дела по факту подделок справок об отрицательных ПЦР-тестах на COVID-19 и сертификатов о вакцинации от коронавируса.

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