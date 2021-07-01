В Госдуме прокомментировали подписание закона об усилении ответственности за пьяную езду

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский в беседе с RT прокомментировал подписание президентом России Владимиром Путиным закона об увеличении до трёх лет срока лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в нетрезвом виде.

По словам Афонского, данная законодательная инициатива, которая стала нормой закона и была подписана президентом, крайне важна для того, чтобы «раз и навсегда поставить запрет пьянству за рулём».

«Состояние алкогольного опьянения в настоящий момент в законодательстве является отягчающим обстоятельством, но видно не все ещё поняли, что, если садишься за руль, человек должен быть трезв, потому что в ином случае он представляет угрозу безопасности всем участникам дорожного движения. В связи с этим считаю, что этот закон очень правильный, очень нужный и отвечает требованиям сегодняшнего дня и запросу гражданского общества», — отметил он.

Ранее Путин подписал закон об увеличении до трёх лет срока лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в нетрезвом виде.