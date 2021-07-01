ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области

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ФСБ предотвратила в Москве и Астраханской области теракты, которые готовили участники террористической организации «Исламское государство»*, сообщили в Центре общественных связей ведомства.
ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области
  • © РИА Новости / Андрей Стенин

«Действуя по указанию главарей террористической структуры, двое граждан России планировали одновременное нападение на жителей Москвы и Астраханской области с применением огнестрельного и холодного оружия в местах массового скопления людей», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, при задержании преступник в Астраханской области оказал вооружённое сопротивление и ответным огнём был нейтрализован. Второй участник ячейки задержан в столице. 

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что сотрудники правоохранительных органов предотвратили в России в 2020 году 44 теракта.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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