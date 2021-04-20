В 2020 году в России пресечено 44 теракта

Первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин заявил, что сотрудники правоохранительных органов предотвратили в 2020 году 44 теракта.

«В прошлом году на стадии подготовки пресечены 96 планировавшихся бандитами нападений. Особо отмечу, что пресечено совершение 44 террористических актов», — заявил он на брифинге.

Кулягин отметил, что в 2020 году в России уничтожено 156 тайников террористов с оружием и боеприпасами.

Он добавил, что в России пресечена деятельность 71 законспирированной террористической ячейки.

Национальный антитеррористический комитет проводит онлайн-брифинг, посвящённый результатам деятельности общегосударственной системы противодействия терроризму в 2020 году. В брифинге принимают участие заместитель руководителя НАК Игорь Кулягин и руководитель информационного центра НАК Андрей Пржездомский. RT ведёт прямую трансляцию.