В 2020 году в России пресечено 44 теракта

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Первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин заявил, что сотрудники правоохранительных органов предотвратили в 2020 году 44 теракта.
В 2020 году в России пресечено 44 теракта
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«В прошлом году на стадии подготовки пресечены 96 планировавшихся бандитами нападений. Особо отмечу, что пресечено совершение 44 террористических актов», — заявил он на брифинге.

Кулягин отметил, что в 2020 году в России уничтожено 156 тайников террористов с оружием и боеприпасами.

Он добавил, что в России пресечена деятельность 71 законспирированной террористической ячейки.

Национальный антитеррористический комитет проводит онлайн-брифинг, посвящённый результатам деятельности общегосударственной системы противодействия терроризму в 2020 году. В брифинге принимают участие заместитель руководителя НАК Игорь Кулягин и руководитель информационного центра НАК Андрей Пржездомский. RT ведёт прямую трансляцию.

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