В Москве провели более 13 млн ПЦР-тестирований на COVID-19

Министр правительства Москвы, глава Департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявил, что в столице провели более 13 млн ПЦР-тестирований на коронавирусную инфекцию COVID-19 за время пандемии.

«Мы очень легко в прошлом году развернули 26 тыс. коек стационарных, что впечатляет. По оснащённости койками и аппаратами ИВЛ это в три раза больше, чем в среднем по Европе... Всего было сделано более 13 млн ПЦР-тестирований», — цитирует его ТАСС.

Хрипун подчеркнул, что система работает очень напряжённо и эффективно.

Также, по его словам, пандемия привела к тому, что Москва получила новый импульс к серьёзному развитию и совершенствованию инфекционной помощи, в том числе созданию новой инфраструктуры.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что столица получила уже более 500 тыс. доз однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».

28 июня врач-инфекционист, заведующая приёмным отделением инфекционной службы ГКБ №40 (Свердловская область) Юлия Москалёва дала в беседе с URA.RU советы по вакцинации онкобольных.