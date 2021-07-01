Дело Дудя о пропаганде наркотиков снова поступило в суд

Административное дело в отношении блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков вновь поступило в Зюзинский районный суд Москвы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

«В Зюзинский районный суд поступили материалы административного дела в отношения Дудя Ю.», — сказала собеседница.

Уточняется, что пока ещё не назначена дата рассмотрения дела.

Как добавляет агентство, в июне Зюзинский суд вернул полиции дело Дудя на доработку. Ему вменяется ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств с использованием интернета).

В апреле директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» объяснила, почему организация попросила МВД проверить интервью Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков.