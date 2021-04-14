Екатерина Мизулина объяснила просьбу проверить интервью Дудя на пропаганду наркотиков
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«Мы отсмотрели несколько видеороликов... Примерно в четырёх-пяти видеороликах возникли вопросы применительно к пропаганде наркотиков в этих интервью», — сказала Мизулина.
Она не назвала конкретные ролики, но отметила, что в них сотрудники Лиги увидели «откровенную пропаганду».
«Отправили нашим экспертам посмотреть. Эксперты дали заключение. После этого по одному ролику мы обратились в МВД», — рассказала Мизулина.
По её словам, «там большой блок разговора о том, насколько это вообще полезно, то есть в таком достаточно позитивном контексте обсуждается вся эта тема».
Ранее Лига безопасного интернета обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России с просьбой проверить одно из интервью Дудя на предмет пропаганды запрещённых веществ.